Як провідміняти словосполучення безкраї поля?
Українська мова
Як провідміняти словосполучення безкраї поля?
Ответ(ы):
Гость:
Н. безкраї поля р. безкраїх полей д. безкраїм полям з. базкраї поля о. безкраїми полями м. (на) безкраїх полях У прикметників нема кличного відмінка
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