Написать текст рассуждение 5-6 предложений тема: почему нужно образование?

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Написать текст рассуждение 5-6 предложений тема: почему нужно образование?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Многие задумываются зачем же нужно образование. я вам скажу. Во первых образование нужно чтобы пойти на пристижную работу. Во вторых чтобы быть умным и жить в достатке. Но некоторые думают что образование не нужно можно зарабатывать в интернете, а на этой работе я вам скажу вас могут обмануть. да да. Так вот если вы хотите жить в достатке хорошо одеваться и кушать то нужно учится чтобы в будущем работать на хорошо работе.
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