Написать текст рассуждение 5-6 предложений тема: почему нужно образование?

Гость: Гость:

Многие задумываются зачем же нужно образование. я вам скажу. Во первых образование нужно чтобы пойти на пристижную работу. Во вторых чтобы быть умным и жить в достатке. Но некоторые думают что образование не нужно можно зарабатывать в интернете, а на этой работе я вам скажу вас могут обмануть. да да. Так вот если вы хотите жить в достатке хорошо одеваться и кушать то нужно учится чтобы в будущем работать на хорошо работе.