8,15-(-4,13) помогите решать. зарание спасибо

Математика
8,15-(-4,13) помогите решать. зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8,15-(-4,13)=8,15+4,13=12,28 Минус на минус получаем плюс
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