Конфеты подешевели на 40 процент.На сколько процентов можно купить конфет больше за те же деньги,что и раньше

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Пусть конфеты стоили х рублей за 1 кг после того, как подешевели на 40%, конфеты стали стоить х-40%х=х-0,4х=0,6х рублей за 1 кг составим пропорцию 0,6х - 1 кг х - ? кг ?=х:0,6х=1:0,6=1:3/5=5/3 кг Сначала за х рублей можно было купить 1 кг конфет, а после удешевления за х рублей можно купить 5/3 кг конфет найдём разницу в % (5/3 - 1)*100=200/3 % ответ: 200/3