Чему равна масса ртути которой при кипении было сообщено количество теплоты 600кдж удельная теплота парообразования ртути 0.3*10в6 степини .
Физика
Чему равна масса ртути которой при кипении было сообщено количество теплоты 600кдж удельная теплота парообразования ртути 0.3*10в6 степини .
Ответ(ы):
Гость:
600кДж=600000Дж Основная формула Q=cm Следовательно m=Q/c=600000/0,3*1000000=600000/300000=2 Ответ: 2 кг
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