Чему равна масса ртути которой при кипении было сообщено количество теплоты 600кдж удельная теплота парообразования ртути 0.3*10в6 степини .

Физика

Чему равна масса ртути которой при кипении было сообщено количество теплоты 600кдж удельная теплота парообразования ртути 0.3*10в6 степини .

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