Как через дискриминант решить квадратное уравнение

Алгебра
Как через дискриминант решить квадратное уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уравнение ax^2+bx+c Дискриминант D под корнем d D=b^2-4×a×c =d X1=(-b+d)/(2×a) X2 тоже самое только -b-d
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