внешний угол треугольника A B C при вершине А равен 180 градусов угол B равен 35 граду??ов Найдите угол C

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Внешний угол А + внутренний угол А должно быть равно 180, потому что они смежные, и если внешний угол А равен 180 градусов, то внутренний угол А равен 0, тогда треугольника АВС просто не существует. Вы уверены у условии своей задачи? Если да, то решения просто нет.