В трапеции , описанной около окружности радиуса 4 , разность длин боковых сторон равна 4 , а длина средней линии равна 12. Найдите длины сторон трапеции.

Математика
В трапеции , описанной около окружности радиуса 4 , разность длин боковых сторон равна 4 , а длина средней линии равна 12. Найдите длины сторон трапеции.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Четырехугольник можно описать вокруг окружности, если суммы противоположных сторон равны. Зная значение средней линии =  12, можно узнать сумму оснований. Она равна 24. Значит, можем составить уравнение, приняв за х - длина боковой стороны, х+4 - длина другой боковой стороны   -   х+(х+4)=24  2х=20   х=10. Узнали боковые стороны - 10 и 14. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Придумать загадку о весне со словами-тепло и немножко холодно,питает корни растений,приносит тепло и радость.... можно их видоизменить немного
Ответить
Математика
Найдите все натуральные значения a, при которых дробь 13/3a-5 будет неправельной
Ответить
Геометрия
внешний угол треугольника A B C при вершине А равен 180 градусов угол B равен 35 граду??ов Найдите угол C
Ответить
Математика
КТО СЧАСЛИВЧИК ТОТ МНЕ НАПИШЕТ УРАВНЕНИЕ a kto ne napisit on ne scaslivcik 1)23х-13х+4,83=7,9 2)197х-97х-1,1=8,82 3)7,8х+992,2х-0,5=9,1 4)1...
Ответить
Алгебра
Вычеслите периметр и площадь прямоугольника, ширина которого равна 8м а длина в 23 ??аза больше
Ответить