В трапеции , описанной около окружности радиуса 4 , разность длин боковых сторон равна 4 , а длина средней линии равна 12. Найдите длины сторон трапеции.

Гость: Гость:

Четырехугольник можно описать вокруг окружности, если суммы противоположных сторон равны. Зная значение средней линии = 12, можно узнать сумму оснований. Она равна 24. Значит, можем составить уравнение, приняв за х - длина боковой стороны, х+4 - длина другой боковой стороны - х+(х+4)=24 2х=20 х=10. Узнали боковые стороны - 10 и 14.