Найдите все натуральные значения a, при которых дробь 13/3a-5 будет неправельной
Математика
Найдите все натуральные значения a, при которых дробь 13/3a-5 будет неправельной
Ответ(ы):
Гость:
(3a-5) должно быть меньше или равно 13, т.е. 3a <=18 Отсюда получим, что a может принимать значения 1, 2, 3, 4, 5, 6
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