A || b lt;2=132' Найдите lt;7

Геометрия
A || b lt;2=132' Найдите lt;7
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Гость:
Это по свойству односторонних углов
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