На прошлой недели мы решили что будущем летом все поедем в Крым. перевести на англ.язык

Английский язык
На прошлой недели мы решили что будущем летом все поедем в Крым. перевести на англ.язык
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Last week we decided that we would go to the Crimea the following summer.
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