Напиши о человеке, который носит одно с тобой имя и мог бы стать для тебя образцом.
Окружающий мир
Напиши о человеке, который носит одно с тобой имя и мог бы стать для тебя образцом.
Ответ(ы):
Гость:
Софья королевская учёный математики лучше учиться по математике
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