Вместо пропусков вставить is или are
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Вместо пропусков вставить is или are
Ответ(ы):
Гость:
Is ставится когда местоимение 3л ( she , it , he или имя , название чего-то) остальные are
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