Помогите с тестом по химии срочно!! 1.Изомером гексановой кислоты не может быть: 1)непредельный двухатомный спирт с двойной связью в молекуле 2)непредельный двухатомный спирт с тройной связью 3)предельный циклический дву...

Химия
Помогите с тестом по химии срочно!! 1.Изомером гексановой кислоты не может быть: 1)непредельный двухатомный спирт с двойной связью в молекуле 2)непредельный двухатомный спирт с тройной связью 3)предельный циклический двухатомный спирт 4)предельный альдегидоспирт 2. Двухосновная карбоновая кислота не может иметь формулу: 1)C4H8O4 2)C4H6O4 3)C4H4O4 4)C4H2O4 3.Утверждение "у всех атомов углерода в молекуле этого вещества одинаковая гибридизация электронных облаков" несправедливо для вещества: 1)CH3COOH 2)CH2=CH-COOH 3)HOOC-COOH 4)C6H5COOH 4.Уксусная кислота вступает в реакцию не с каждым из веществ этой группы: 1)натрий,оксид натрия,силикат натрия 2)кальций,карбонат кальция,гидроксид кальция 3)оксид калия,гидрокарбонат калия,фенолят калия 4)гидроксид натрия,хлорид натрия,формиат натрия 5.Формула вещества,которое при действии пропионовой кислоты не образует сложный эфир: 1)CH3-CH(OH)-CH3 2)CH2(OH)-CH2-CH2(OH) 3)C6H5-OH 4)C6H5-COH
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1. 123 2.1 3.24 4.1 5.4 /////////////////////////////////////////////////////
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