Запишите реакцию Уксусная кислота + метиловый спирт ⇒ сложный эфир

Химия
Запишите реакцию Уксусная кислота + метиловый спирт ⇒ сложный эфир
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Ответ(ы):
Гость:
CH3COOH+ CH3OH= CH3-COO-CH3+ H2O
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