Решите уравнение : 84+32+с=170
Математика
Решите уравнение : 84+32+с=170
Ответ(ы):
Гость:
116+с=170 с=170-116 с=54 84+32+54=170 170=170
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