17×(x-2)-36=19+(x-2)×12
Математика
17×(x-2)-36=19+(x-2)×12
Ответ(ы):
Гость:
17×(x-2)-36=19+(x-2)×12 17х - 34 - 36 = 19 + 12х - 24 17х - 12х = 19 - 24 +34 + 36 5х = 65 х = 13
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