В 17 веке мастера из села Палех прославились... А) лаковыми шкатулками В) ювелирны??и изделиями С) стенными росписями D) иконами
Музыка
В 17 веке мастера из села Палех прославились... А) лаковыми шкатулками В) ювелирны??и изделиями С) стенными росписями D) иконами
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ D иконами ;)
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