В 17 веке мастера из села Палех прославились... А) лаковыми шкатулками В) ювелирны??и изделиями С) стенными росписями D) иконами

Музыка

В 17 веке мастера из села Палех прославились... А) лаковыми шкатулками В) ювелирны??и изделиями С) стенными росписями D) иконами

Автор: Гость