Представьте смешанную дробь в виде неправильной дроби и найдите разность 2 1/2-2/3
Математика
Представьте смешанную дробь в виде неправильной дроби и найдите разность 2 1/2-2/3
Ответ(ы):
Гость:
2 1/2-2/3 = 5/2-2/3=15/6-4/6=11/6=1 5/6
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