Выписать слова, передающие движение (природы)рассказ ,,Теплый хлеб"

Литература
Выписать слова, передающие движение (природы)рассказ ,,Теплый хлеб"
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Гость:
Скорый на работу, в воздухе висел дым, теплый серый день, злорадно окрик,колючий мороз, неменуемая смерть, нашкодил
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