1) Каков объём 720 г серной кислоты ? (p=1800 кг/м3) 2) Чему равна масса гири весом 150 H ? 3)Какое давление на дно сосуда оказывает столб воды высотой 15 см ? 4) Автобус первые 4 км пути прошёл за 10 мин, а следующие 14 км ...

Физика

1) Каков объём 720 г серной кислоты ? (p=1800 кг/м3) 2) Чему равна масса гири весом 150 H ? 3)Какое давление на дно сосуда оказывает столб воды высотой 15 см ? 4) Автобус первые 4 км пути прошёл за 10 мин, а следующие 14 км - за 18 мин. Чему равна средняя скорость автобуса на всём пути ?

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