1) Каков объём 720 г серной кислоты ? (p=1800 кг/м3) 2) Чему равна масса гири весом 150 H ? 3)Какое давление на дно сосуда оказывает столб воды высотой 15 см ? 4) Автобус первые 4 км пути прошёл за 10 мин, а следующие 14 км ...
Физика
1) Каков объём 720 г серной кислоты ? (p=1800 кг/м3) 2) Чему равна масса гири весом 150 H ? 3)Какое давление на дно сосуда оказывает столб воды высотой 15 см ? 4) Автобус первые 4 км пути прошёл за 10 мин, а следующие 14 км - за 18 мин. Чему равна средняя скорость автобуса на всём пути ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 720 г = 0,72 кг v=m/p=0,72/1800=4*10^-4 м^3=0,4 л 2) m=P/g=150/9,8= 15,30612245 кг 3) P=pgh=1000*0,15*9,8=1470 Па 3) Vср = S всё/ T всё = 18 км/ 28 мин = 9/14 км/мин = 270/7 км/ч = 38 4/7 км/ч
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