Решить задачу с уравнением. Валя старше Иры в 5 раза или на 8лет. Сколько лет Ире?

Гость: Гость:

Пусть возраст Вали х лет возраст Иры у лет х-у=8 х/у=5 х=5у 5у-у=8 4у=8 у=2 года Ире ,тогда Вале 2+8=10 лет Ответ: Вале 10лет, Ире 2 года.