Решить задачу с уравнением. Валя старше Иры в 5 раза или на 8лет. Сколько лет Ире?

Математика
Решить задачу с уравнением. Валя старше Иры в 5 раза или на 8лет. Сколько лет Ире?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть возраст Вали х лет  возраст Иры у лет х-у=8 х/у=5        х=5у        5у-у=8        4у=8        у=2 года Ире ,тогда Вале 2+8=10 лет                           Ответ:   Вале 10лет, Ире 2 года.
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