Помогите пожалуйста добрые люди, мне нужно начертить вид слева этой детали

Черчение
Помогите пожалуйста добрые люди, мне нужно начертить вид слева этой детали
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот как-то так) Только фото перевернуть нужно
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