Помогите пожалуйста добрые люди, мне нужно начертить вид слева этой детали
Черчение
Помогите пожалуйста добрые люди, мне нужно начертить вид слева этой детали
Ответ(ы):
Гость:
Вот как-то так) Только фото перевернуть нужно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАСКИЙ ЯЗЫК! Мама человек который нас подержет , успокоит. Будет на любить такими какие мы есть. Мама подорила нам жизн...
Математика
Алгебра
Алгебра
Помогите. Тема решение задач с помощью рациональных уравнений. Задача. Чтобы ли??видировать опоздание на 1ч, поезд на перегоне в 720 км увеличи...