Помогите пожалуйста Как понять какое число возвели в степень . Пример х^2=1.6 Зара??ие спасибо
Алгебра
Помогите пожалуйста Как понять какое число возвели в степень . Пример х^2=1.6 Зара??ие спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Корень из 1,6 Т.к из 1,6 нет нормального целого корня
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