Помогите пожалуйста Как понять какое число возвели в степень . Пример х^2=1.6 Зара??ие спасибо

Алгебра

Помогите пожалуйста Как понять какое число возвели в степень . Пример х^2=1.6 Зара??ие спасибо

Автор: Гость