Выполните действия: -9,4+6,8 14,3+(-8,7) -2,8+(-7,6) 4,7+(-4,7) 3,8-4,4 -16,7-5,5 -2,2-(-15,1)
Математика
Выполните действия: -9,4+6,8 14,3+(-8,7) -2,8+(-7,6) 4,7+(-4,7) 3,8-4,4 -16,7-5,5 -2,2-(-15,1)
Ответ(ы):
Гость:
-9,4+6,8=-2,6;/// 14,3+(-8,7)=5,6/// -2,8+(-7,6)=-10,4 4,7+(-4,7)=0/// 3,8-4,4=-0,6/// -16,7-5,5=-22,2/// -2,2-(-15,1)=12,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Помогите. Тема решение задач с помощью рациональных уравнений. Задача. Чтобы ли??видировать опоздание на 1ч, поезд на перегоне в 720 км увеличи...
Математика
Физика
1) Каков объём 720 г серной кислоты ? (p=1800 кг/м3) 2) Чему равна масса гири весом 150 H ? 3)Какое давление на дно сосуда оказывает столб воды...