ОПИШи жизненный цикл лугового обитателя из класса Млекопитающие.
Биология
ОПИШи жизненный цикл лугового обитателя из класса Млекопитающие.
Ответ(ы):
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Разным группам млекопитающих свойственен свой годовой жизненный цикл. Характер каждого ежегодного цикла зависит от периода индивидуального развития, каждый из которых характеризуется определенными морфологическими и физиологическими особенностями. В жизненном цикле млекопитающих выделяют периоды: эмбриональный, новорожденности, ювенильный, взрослого организма, старческий. Эмбриональный период характеризуется эндогенным питанием, длится от момента оплодотворения до момента перехода на внешнее (экзогенное) питание. Новорожденные питаются материнским молоком, проявляют приспособительные реакции к новым условиям существования. Ювенильный период характеризуется усиленным развитием половых желез. Период взрослого организма начинается с момента наступления половой зрелости, и млекопитающие обладают всеми признаками, характерными для полностью сформировавшегося организма. Старческий период характеризуется замедлением роста или полным прекращением его. Млекопитающее теряет способность размножаться.
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