Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два автомо??иля. Скорость первого 75 км/час, второго - на 30 км/час меньше. Через какое время расстояние между ними будет 600 км?

Математика

Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два автомо??иля. Скорость первого 75 км/час, второго - на 30 км/час меньше. Через какое время расстояние между ними будет 600 км?

Автор: Гость