Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два автомо??иля. Скорость первого 75 км/час, второго - на 30 км/час меньше. Через какое время расстояние между ними будет 600 км?
Математика
Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два автомо??иля. Скорость первого 75 км/час, второго - на 30 км/час меньше. Через какое время расстояние между ними будет 600 км?
Ответ(ы):
Гость:
1)75-30=45(км ч)-скорость второго 2)75+45=120(км ч)-общая скорость(скорость удаления) 3)600:120=5(ч) Ответ:через 5 часов расстояние между ними будет 600 км.
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