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. 945783-30009:х=945780
Математика
. 945783-30009:х=945780
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30009:х=945783-945780 30009:х=3 х=30009:3 х=10003 Ответ: 10003.
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