Уменьшить произведение чисел 1432и 2 на 1078

Математика
Уменьшить произведение чисел 1432и 2 на 1078
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1432*2-1078=2864-1078=1786
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Эссе Тема Мировое древо мифологий тюрский народов
Ответить
Литература
Помогите составить монолог барона из пьесы "На дне"
Ответить
Математика
Из 70 вычесть сумму чисел 12 и 6
Ответить
Литература
Сочинение по рассказу дубровский
Ответить
Химия
С кислородом реагирует каждое из двух веществ 1) s и KOH(p-p) 2) SO3 и H2S 3)mg и so2 4)nacl и hno3
Ответить