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Уменьшить произведение чисел 1432и 2 на 1078
Математика
Уменьшить произведение чисел 1432и 2 на 1078
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1432*2-1078=2864-1078=1786
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