Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Из 70 вычесть сумму чисел 12 и 6
Математика
Из 70 вычесть сумму чисел 12 и 6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70-(12+6)=70-18=52 Ответ: равен 52
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Литература
Сочинение по рассказу дубровский
Ответить
Химия
С кислородом реагирует каждое из двух веществ 1) s и KOH(p-p) 2) SO3 и H2S 3)mg и so2 4)nacl и hno3
Ответить
Русский язык
Пожалуйста составте плпн и озоглавте текст
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слово асфальтированных
Ответить
Химия
Химический элемент азот является восстанови¬телем в реакциях, схемы которых A) CuO + NH3 -> Си + N2 + Н2О; Б) NO + Mg -> MgO + N2; B) N...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск