Помогите составить монолог барона из пьесы "На дне"

Литература
Помогите составить монолог барона из пьесы "На дне"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я пьян... мне все нравится. Человек может верить и не верить...Человек - свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум !Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! - это ты, я, они.  В этом - все начала и концы..Я - арестант, убийца, шулер... ну, да! Когда я иду по улице, люди смотрят на меня как на жулика... и сторонятся и оглядываются... и часто говорят мне - "Мерзавец! Шарлатан! Работай!" Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми... Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек - выше! Человек - выше сытости!..
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