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15xy^4/10x^3y^2=?? ПЛИЗИ СРОЧНО!! Нужно сократить дробь!!!
Алгебра
15xy^4/10x^3y^2=?? ПЛИЗИ СРОЧНО!! Нужно сократить дробь!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
===========3y^2/2x^2
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