95 задание помогите пожалуйста
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95 задание помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка Маша, мальчик Петя, город Владивосток, озеро Байкал, село Красное, деревня Славиковых, улица Арбат, корова Бурка, собака Татоша, коза Ерёмышна, кошка Мурка, конь Алексий.
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