9декабря-день героев отечества.Какого человека можно назвать героем Отечества?Об??сни.напиши 7-8 предложений

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Фёдор Фёдорович Ушаков – великий флотоводец, мудрый и бесстрашный предводитель. Как и Александр Васильевич Суворов, он начал службу в армии с самого малого. Но каждый видел в нём моряка опытного и мужественного. Благодаря этим качествам Ушаков стал главнокомандующим Черноморским флотом. Фёдор Фёдорович был справедливым и всегда уважительно относился к матросам. Под руководством Ушакова были одержаны самые блистательные морские победы. Чин адмирала Ушаков получил в 1799 году за победу над французами на море при взятии крепости и острова Корфу. Выше в военно-морской службе был только генерал-адмирал. Но в то время генерал-адмиралом мог быть лишь член царской семьи.