9целы32/102 предстаить в виде неправильной дроби
Математика
9целы32/102 предстаить в виде неправильной дроби
Ответ(ы) на вопрос:
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102*9+32=950 отв:950/102
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