9целы32/102 предстаить в виде неправильной дроби

Математика
9целы32/102 предстаить в виде неправильной дроби
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102*9+32=950    отв:950/102
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Как решить уравнение 9,75х+80-15х=884
Ответить
Английский язык
Bob sing a song,............? She doesn,t like coffee........? He enjoys reading.......? You can play the guitar.......? They travell a lot...........
Ответить
Русский язык
Четыре из этих пяти слов сложные,а одно-нет Какое? а)козерог б)единорог в)носорог ??)бегемот д)дикобраз
Ответить
Математика
запишите выражение а) произведение числа 9 и суммы а и 11 б)частное от деление числа 114 на разность m и n в) частное от деления суммы 8 и с на раз...
Ответить
Другие предметы
Стихи и музыка о мрачной зиме
Ответить