Решите уравнения, пж. A)X+5=-1 B) 16:x=-4 C) x:2=½ D) 1,5:x=0.3 E) 1,2x=6 F) 5-x=3 ½ G) x:0,5=7 H) x+¾=2 I) 2,4:x=3 J) 5/6x=10 K) x-0,25=-1,5 L) x:4/5=½

Гость: Гость:

A) X+5=-1 X=-1:5 X=-0,2 B) 16:X=-4 X=16:(-4) X=-4 C) X:2=1/2 X=1/2:2 X=1/4 D) 1,5*X=0,3 X=0,3:1,5 X=0,2 E) 1,2*X=6 X=6:1,2 X=5 F) 5-X=3 1/2 X=5-3 1/2 X=1 1/2 или 1,5 G) X:0,5=7 X=7*0,5 X=3,5 H) X+3/4=2 X=2-3/4 X=1 1/4 или 1,25 I) 2,4:X=3 X=2,4:3 X=0.8 J)5/6*X=10 X=10:5/6 X=12 K) X-0.25=-1,5 X=-1,5+0,25 X=-1,25 L) X:4/5=1/2 X=1/2*4/5 X=4/10 или 0,4