Сочини рассказ о ленивом мальчике или девочке
Литература
Сочини рассказ о ленивом мальчике или девочке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Были Однажды мальчик и девочка которые были ленивые и ничего не умели делать.Однажды мама позвала их выкопать картошку но они не сумели это сделать и с тех пор они так и остались на своих последних дней ленивыми
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