Как решить уравнение 9,75х+80-15х=884

Алгебра
Как решить уравнение 9,75х+80-15х=884
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,75x+80-15x=884 -5,25x=884-80 -5,25x=804:(-5,25) x=-
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