А 1 плиз решите уухухухухуху
Геометрия
А 1 плиз решите уухухухухуху
Ответ(ы):
Гость:
Угол 3 и угол 7 -соответственные,угол 7=28 градусов. угол 3 и угол 6 -накрест лежащие,угол 6 =28 градусов. угол 3 и угол 5 односторонние, угол 3 + угол 5= 180 градусов, угол 5=180 -28=142 градуса. угол 5 и угол 4- накрест лежащие, угол 4= 142 градуса. угол 4 и угол 8-соответственные, угол 8 = 142 градуса. угол 1 и угол 5 -соответственные, угол 1 =142 градуса. угол 2 и угол 6 - соответственные, угол 2= 28 градусов. 2 задание надо?
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