Товарный поезд прошол 120 км за 3 ч.С какой скоростью двигался поезд.
Математика
Товарный поезд прошол 120 км за 3 ч.С какой скоростью двигался поезд.
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