Дам 20 баллов за ответ!Здравствуйте!6 класс. Помогите с текстом "Причина вымирания древовидных споровых растений." Нужно Доклад, но приму любую помощь. Бред, спам и не по теме не писать!

Биология
Дам 20 баллов за ответ!Здравствуйте!6 класс. Помогите с текстом "Причина вымирания древовидных споровых растений." Нужно Доклад, но приму любую помощь. Бред, спам и не по теме не писать!
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