От двух остановок вышли на встречу друг другу 2 пешехода.Один пешеход шел со скоро??тью- 80м/м.Встретились они через 10 мин.Чему равно расстояние между остановками?
Математика
От двух остановок вышли на встречу друг другу 2 пешехода.Один пешеход шел со скоро??тью- 80м/м.Встретились они через 10 мин.Чему равно расстояние между остановками?
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