От двух остановок вышли на встречу друг другу 2 пешехода.Один пешеход шел со скоро??тью- 80м/м.Встретились они через 10 мин.Чему равно расстояние между остановками?

Математика

От двух остановок вышли на встречу друг другу 2 пешехода.Один пешеход шел со скоро??тью- 80м/м.Встретились они через 10 мин.Чему равно расстояние между остановками?

Автор: Гость