Лабораторная работа 7, 7 класс, внутреннее строение рыбы
Биология
Лабораторная работа 7, 7 класс, внутреннее строение рыбы
Ответ(ы):
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Основу внутреннего скелета рыбы (рис. 117) составляют позвоночник и череп. Рис. 117. Скелет костной рыбы: А — общий вид: 1 — челюсти; 2 — череп; 3 — жаберная крышка; 4 — плечевой пояс; 5 — скелет грудного плавника; 6 — скелет брюшного плавника; 7 — ребра; 8 — плавниковые лучи; 9 — позвонки; Б — туловищный позвонок; В — хвостовой позвонок: 1 — остистый отросток; 2 — верхняя дуга; 3 — боковой отросток; 4 — нижняя дуга
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