Аул расположен между станцией и дачным посёлком на растоянии 4м от станции.из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин. через 0.5 часа в том же направлении выехал велосипедист со соростью 200м/мин . чер...

Математика
Аул расположен между станцией и дачным посёлком на растоянии 4м от станции.из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин. через 0.5 часа в том же направлении выехал велосипедист со соростью 200м/мин . через сколько минут велосипедист дагонит пешехода
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