Аул расположен между станцией и дачным посёлком на растоянии 4м от станции.из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин. через 0.5 часа в том же направлении выехал велосипедист со соростью 200м/мин . чер...

Математика

Аул расположен между станцией и дачным посёлком на растоянии 4м от станции.из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин. через 0.5 часа в том же направлении выехал велосипедист со соростью 200м/мин . через сколько минут велосипедист дагонит пешехода

Автор: Гость