А+125+9а=725 помогите

Математика
А+125+9а=725 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+125+9a=725 10a=725-125 10a=600 a=600/10 a=60
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