А) (-43)+(-58)= б) (-67)+54= В) 27-(-8)= Г) -45-14=
Математика
А) (-43)+(-58)= б) (-67)+54= В) 27-(-8)= Г) -45-14=
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А)-101 Б)-13 В)19 Г)-59
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