Таня шла сначала по шоссе a км,а потом по посёлку b км.С какой скоростью шла Таня,если путь занял t часов?

Математика

Таня шла сначала по шоссе a км,а потом по посёлку b км.С какой скоростью шла Таня,если путь занял t часов?

Автор: Гость