Таня шла сначала по шоссе a км,а потом по посёлку b км.С какой скоростью шла Таня,если путь занял t часов?

Математика
Таня шла сначала по шоссе a км,а потом по посёлку b км.С какой скоростью шла Таня,если путь занял t часов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+b): t если она шла с одинаковой скоростью
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