1) сколько градусов составляет 1/3 от прямого угла? 2) 2/3 угла в 60°? 3) 3/4 развернутого угла? 4) 1/2 в 100°?
Математика
1) сколько градусов составляет 1/3 от прямого угла? 2) 2/3 угла в 60°? 3) 3/4 развернутого угла? 4) 1/2 в 100°?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30; 2)40; 3)135; 4)50
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Look at the pictures and say what the objects are full of. Учебник Верещагина 4 класс 2 часть стр 62 номер 15 да?? 20 баллов