1) сколько градусов составляет 1/3 от прямого угла? 2) 2/3 угла в 60°? 3) 3/4 развернутого угла? 4) 1/2 в 100°?

Математика

1) сколько градусов составляет 1/3 от прямого угла? 2) 2/3 угла в 60°? 3) 3/4 развернутого угла? 4) 1/2 в 100°?

Автор: Гость