Цитатна характеристикa Вільяма Логрена і Джупітера з твору "Золотий жук"
Українська література
Цитатна характеристикa Вільяма Логрена і Джупітера з твору "Золотий жук"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лонгрен - ,, знакомство наше переросло в дружбу ,поскольку отшельник ,,,, он был подвержен резким переменам настроения ,,
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