Общие и отличительные черты между афинской и современной школы.
История
Общие и отличительные черты между афинской и современной школы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В принципе, главное отличие в том, что раньше в школах учились только высшие слои населения, разрешены были розги
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