Общие и отличительные черты между афинской и современной школы.

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Общие и отличительные черты между афинской и современной школы.
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Автор: Гость
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Гость:
В принципе, главное отличие в том, что раньше в школах учились только высшие слои населения, разрешены были розги
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